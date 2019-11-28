Today's Zaman günleri hatırlatılan İbrahim Kalın'ın zor anları

Berlin Dış Politika Forumu kapsamında düzenlenen oturumda soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın' 'Siz de cezalandırılabilirsiniz. Eskiden Gülenci gazete için çalışıyordunuz' sözleri üzerine zor anlar yaşadı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Körber Vakfı tarafından düzenlenen Berlin Dış Politika Forumu kapsamında bir oturuma (Conflict Zone) katıldı.

Gazeteci Tim Sebastian’ın ve foruma katılanların sorularını yanıtlayan Kalın, Türkiye’nin dış politikası, NATO ilişkileri ve Rusya’dan S-400 alımı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Oturum devam ederken Tim Sebastian, İbrahim Kalın’a, HDP’li belediye başkanlarının görevden alınmasını sordu. Sebastian, görevden alınan HDP’li belediye başkanlarının kanıtlanmış suçlarının bulunmadığını belirtti. Kalın ise, devam eden "adil yargı süreci"nin olduğunu dile getirdi.

'GÜLENCİ GAZETE İÇİN ÇALIŞIYORDUNUZ'

Sebastian, Kalın’ın “adil yargı süreci” ifadeleri üzerine “siz demokratik süreci mahvediyorsunuz” eleştirisinde bulundu. Kalın da görevden alınan HDP’li belediye başkanlarının "PKK ile çalıştıklarını ve cezalandırılacaklarını" belirtti. Sebastian ise buna yanıt olarak İbrahim Kalın’ın, Fethullah Gülen'e bağlı Zaman gazetesinin İngilizce yayınında (Today’s Zaman) çalıştığını hatırlatarak “Siz de cezalandırılabilirsiniz. Eskiden Gülenci gazete için çalışıyordunuz” dedi.

Kalın, "FETÖ" için çalışmadığını, onlar için yazdığını ve bunun farklı bir konu olduğunu söyledi. Kalın bir sonraki hükümet döneminde yargılanma endişesi taşıyıp taşımadığına ilişkin soruya ise "5-10 yıl içerisinde Nazilerin iktidara geleceğini ve sizi burada yargılayacağını mı düşünüyorsunuz?" sözleriyle yanıt verdi.