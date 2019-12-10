TKP'nin Sesi'nde bugün: Özel okul patronlarının ensesindeyiz

Doğa Koleji, Özgür Boza, Bahçeşehir Koleji... TKP'nin Sesi'nde bugün özel okullarda devam eden hak gaspları, öğretmen ve velilerin eylemlerine yer verildi.

Birer birer batan özel okulların önünden yükselen sesler her geçen gün daha fazla duyulur hale geliyor.

Hakkını arayan öğretmenler, öğrenciler ve veliler Doğa Koleji’nin, Özgür Boza’nın, Bahçeşehir Koleji’nin önünde eylemler gerçekleştiriyorlar.

TKP’nin Sesi’nde bugün, kimi zaman tarikat bağlarına, kimi zaman iktidarla yaptığı zımni anlaşmalara, kimi zaman da kendi iş bitiriciliğine, girişimci ruhuna güvenerek “özel okul işine” girmiş patronların hak gasplarına ve fırsatçılıklarına yer veriliyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için tıklayınız:

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/6Vw0V1vWb6baJJQwAJx5f8​

Soundcloud:

https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-10-aralik-2019-sali

Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi-10-aralık-2019-salı/id1472013604?i=1000459153036&l=tr