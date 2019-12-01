TKP'nin bir semt evi de İstanbul Sarıgazi'de açıldı

TKP'nin Sarıgazi Semt Evi açıldı. Açılışa direnişteki Bimeks işçilerinden temsilciler de katıldı.

Türkiye Komünist Partisi'nin Sarıgazi Semt Evi açıldı. İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer alan yeni Semt Evi'nin açılışında TKP ilçe komitesi adına söz alan Atacan May, "Açılışla birlikte hedeflerimiz ve sorumluluklarımız büyüyor. Sarıgazi'de devrimci siyaset geriye çekilemeyecek, her mahalleye siyaset taşıyacağız" dedi. Konuşmasını 22 Aralık Bostancı gösteri merkezinde TKP tarafından yapılacak etkinliğe davet ederek bitirdi.

Daha sonra direnen Bimeks işçileri adına söz alan Murat Derin; "Haklı davamızda yanımızda olan Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağına (PE) ve TKP'ye teşekkür ederim" dedi. Şimdiye kadar Bimeks işçilerinin yaşadığı problemleri anlatan Derin, "PE ağı sayesinde Bimeks işçileri olarak yıllar sonra bir araya geldik. Bundan sonra da mücadelemize devam edeceğiz" diyerek konuşmasını bitirdi.

Daha sonra kürsüye TKP Merkez Komite üyesi Mehmet Kuzulugil çıktı. Dünyanın ve Türkiye'nin içinden geçtiği bunalıma işaret eden Kuzulugil, kapitalizmin krizlerinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. En ufak hak arayışının bile çok önemli olduğunu ancak esas kurtuluşun bu düzeni değiştirmekten geçtiğini söyledi. Açılış Yapıcılar orkestrası konseri ile sonlandı.

