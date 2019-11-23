Bimeks işçileri: Şimdiye kadar sustuğumuz için böyle rahat dolaşıyorlar

Mali kriz gerekçe gösterilerek işten çıkartılan Bimeks işçileri birikmiş maaşlarını ve tazminatlarını alamadan işsiz kaldı. İçeride tazminatları dışında, alamadıkları çok maaş kaldığını anlatan Bimeks işçileri, bu işin peşini bırakmayacaklarını açıkladı.

Türkiye’nin en büyük teknoloji ürünleri mağazalarından biri olan Bimeks, mali krizi gerekçe göstererek önce birçok mağazasını boşalttı, sonra da sırayla kapatma işlemine giderek yüzlerce işçiyi işten çıkardı. Yüzlerce işçi hiçbir hakkını alamadan işten çıkarıldı.

Hakları için mücadele etmeye karar veren işçiler; patronların kendilerini nasıl oyaladıklarını, yaptıkları fedakarlıkları soL'a anlattı ve mücadelelerini büyütmeye çağırdı.

soL'a konuşan 12 yıllık hakları gasp edilen Bimeks çalışanı Ümmühan Derya, son iki yıldır mücadele ettiklerini ancak patronun işçilerin haklarını vermediğini anlattı. Derya Bimeks çalışanları olarak bu işin peşini bırakmayacaklarını söyledi.





'BİZE YALAN SÖYLEDİLER'

soL'a konuşan eski Bimeks çalışanı Murat Derin, 2011 yılında yol ve yemek paralarında sıkıntıların başladığını, daha sonra işlerin maaş alamamaya kadar dayandığını söyledi. Yönetici olarak çalışan Derin, patronlara inanarak çalışanlara 'Dayanın' dediklerini, ancak kendilerine yalan söylendiğini, yanlış yönlendirildiklerini anlattı. Şirketin kasasının kendilerinden habersiz boşaltıldığını aktaran Derin, ''60-70 milyon devletin destek parasının yüzde 20'siyle bütün işçilerin parasını ödeyecekken, para aktarması yaptılar. Biz sonuna kadar dayanıp, idare ettik. Borçlarımı ödeyip zar zor düzelttim, ama hacizlerle uğraşan, ekonomik durumu çok kötü olan arkadaşlarımız var. Bu zamana kadar sesimizi çıkarmadığımız için bu insanlar hala rahat gezebiliyor'' diyerek herkesi mücadele etmeye çağırdı.