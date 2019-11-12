Bimeks işçileri haklarını almak için buluşuyor

Mali kriz gerekçe gösterilerek işten çıkartılan Bimeks işçileri, 14 Kasım Perşembe günü saat 20:00’de hakları için mücadele yollarını tartışmak üzere Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde buluşuyor.

Türkiye’nin en büyük teknoloji ürünleri mağazalarından biri olan Bimeks, mali krizi gerekçe göstererek önce birçok mağazasını boşalttı, sonra da sırayla kapatma işlemine giderek yüzlerce işçiyi işten çıkardı. Yüzlerce işçi hiçbir hakkını alamadan işten çıkarıldı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan Bimeks işçileri, 14 Kasım Perşembe günü saat 20:00’de Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi Yılmaz Güney Salonu’nda bir araya gelerek sorunlarını ve hakları için mücadele yollarını tartıştıkları bir toplantı yapacaklar.