Bimeks İstanbul Komitesi: Akgirayların ensesindeyiz

İlk toplantısını Pazar günü gerçekleştiren Patronların Ensesindeyiz Ağı Bimeks İstanbul Komitesi, toplantının ardından bir çağrı mesajı yayımladı. Bimeks işçileri, bu akşam saat 18.00'de #hakkimiziverbimeks etiketiyle Twitter'da sesini duyuracak.

Bimeks’in İstanbul’da bulunan çeşitli mağazalarından ve depo merkezinde çalışan işçilerden oluşan İstanbul Bimeks Komitesi bu haftasonu bir araya geldi.

Komite yaptığı toplantıda, geçen hafta gerçekleştirilen İstanbul toplantısının etkilerini değerlendirdi, daha fazla Bimeks işçisine ulaşmak için yapılacaklara ilişkin planlamalarını ve işbölümünü netleştirdi.

İstanbul Bimeks Komitesi toplantının ardından kısa bir çağrı mesajı yayımladı:

Bizler Bimeks işçileri olarak gasp edilen haklarımızı almak için Patronların Ensesindeyiz Ağı’yla beraber yola koyulduk. Ülkenin dört bir yanında bizim gibi hakkı gasp edilmiş yüzlerce Bimeks işçisi var. Haklarımızı almamızın ve tüm mağduriyetlerimizi gidermemizin tek yolu, bulunduğumuz her yerde Bimeks işçileri olarak yan yana gelmekten ve birlikte hareket etmekten geçiyor.

İstanbul’da çalışan Bimeks işçileri olarak PE İstanbul Bimeks Komitesi’ni kurarak başlangıç yapmış olduk. Ankara’da ve Bursa’da arkadaşlarımız yan yana geldiler. Onlara dayanışma duygularımızı iletiyoruz. Bimeks işçileri her bölgede toplanmaya, örgütlenmeye ve çoğalmaya devam edecek.

Bimeks işçileri olarak bir araya geldik ve yasal haklarımızı talep ediyoruz. Bizler gibi maaşlarını ve tazminat haklarını alamamış tüm Bimeks işçisi arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Haklarımızı alabilmek için, Bimeks’i türlü oyunlarla batışa götüren ve binlerce işçiyi mağdur eden eski patronlarımız Akgirayların ensesinde olmaya devam edeceğiz.

Tüm çalışma arkadaşlarımızı Patronların Ensesindeyiz Ağı üzerinden bizimle irtibata geçmeye çağırıyoruz.

Patronların Ensesindeyiz Bimeks İstanbul Komitesi

#HAKKİMİZİVERBİMEKS

Haklarını arayan Bimeks işçileri, bu akşam saat 18.00'de #hakkimiziverbimeks etiketiyle Twitter'da sesini duyuracak.