Bimeks İstanbul Komitesi kuruldu

Teknoloji mağazası Bimeks’te çalışırken hiçbir haklarını alamadan işten çıkarılan işçiler Patronların Ensesindeyiz Ağı altında bir araya geliyor. Dün İstanbul’da yapılan toplantıda İstanbul Komitesi’nin kuruluşu ilan edilirken, 17 Kasım Pazar günü de Bimeks’in Ankara mağazalarında çalışan işçiler yan yana gelecek.

Bimeks teknoloji ürünleri mağazaları, satışını yaptığı elektronik ürünlerden daha fazla şirket üzerinden yapılan borsa spekülasyonları, kirli ilişkiler, hukuksuzluk örnekleri ve tüm bunların sonucunda “mali kriz” gerekçe gösterilerek kapının önüne koyulan yüzlerce işçiyle gündem oldu. Ücret ve tazminatlarını alamayan işçilerin önemli bir bölümü açtıkları davaları da kazanmasına rağmen içeride kalan haklarını alamadılar.

Mücadelelerini bugüne kadar bireysel olarak yürüten Bimeks işçileri artık yan yana gelmeye ve birlikte hareket etmeye karar verdi. Patronların Ensesindeyiz Ağı’na (PE Ağı) ulaşan işçiler, dün İstanbul’da Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıda yan yana geldi.

İstanbul’daki işçilerin yanı sıra, Bursa’dan da bir Bimeks işçisinin katıldığı toplantıda, PE Ağı’nın avukatları ve uzmanları da yer aldı. Toplantının başında, PE Ağı’nın patronlara karşı işçileri güçlü kılmak için kurulduğunu anlatan İş Güvenliği Uzmanı Zehra Güner, özellikle hukukun yetmediği yerde kamuoyunun devreye girdiğine vurgu yaptı. Daha fazla kişiye ulaşmanın bu nedenle çok önemli olduğunu belirten Güner, “ancak işçiler güçlenince burası başka bir Türkiye olacak” dedi.

Avukat Deniz Aktaş ise emek mücadelesinde hukukun bir yandan çok önemli olduğunun ama bir yandan da mücadele ve örgütlülük olmadığı durumda önemini yitirdiğinin altını çizdi. Aktaş, Bimeks’in batması sürecini ayrıntılı biçimde ele aldığı konuşmasında hukuki olarak izlenebilecek yollar hakkında da bilgi verdi.

‘İFLAS HUKUKUNDA BAŞARILI’ PATRONLAR

Aktaş’ın konuşmasının ardından toplantı, işçilerin yaşadıklarını süreci anlatmaları ve izlenecek yollara ilişkin sorularıyla devam etti. Bimeks’in baştan itibaren büyütülüp satılmak için kurulduğunu söyleyen bir işçi, Bimeks patronlarının Türkiye’de iflas hukukunda “başarılı yerlere gelmiş işadamları” olduğunu söyledi.

Çok zor durumda olan, mali anlamda büyük güçlük yaşayan arkadaşları olduğunu belirten işçiler, dayanışma içinde onları da buraya katmanın yollarını bulmanın öneminin altını çizdi.

KOMİTE YOLA ÇIKTI

Hukuki sürecin tartışılmasının ardından, mücadelenin etkin biçimde yürütülmesi için bir komitenin kurulması kararı verildi.

Bir işçinin toplantının sonlarında söyledikleri ise yan yana gelmenin önemini özetliyordu: “Bugüne kadar yan yana gelemedik çünkü çok fazla arkadaşımız biat etmeyi seçti. Bugün ise buraya kadar geldik ve arkasında duracağız. Biz biat etmeyeceğiz. O yüzden buradayız ve sadece kendimiz için değil, diğer arkadaşlarımız için de geldik”.

İŞÇİLER PAZAR GÜNÜ ANKARA'DA BULUŞACAK

Toplantı sonucunda İstanbul’daki işçilerin seçtiği, Patronların Ensesindeyiz Ağı Bimeks İstanbul Komitesi yola çıktı. 17 Kasım Pazar günü, saat 19.00’da ise Bimeks Ankara işçileri, Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yan yana gelecekler.