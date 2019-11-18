Bimeks işçileri Ankara ve Bursa’da bir araya geldi

Bimeks işçileri haklarını almak için mücadele etmeye, yan yana gelmeye devam ediyor. İstanbul’da yapılan toplantının ardından Bimeks işçileri Ankara ve Bursa’da da ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Mali krizi gerekçe göstererek önce birçok mağazasının içini boşaltan, sonra da sırayla kapatma işlemine giderek yüzlerce işçiyi işten çıkaran Bimeks patronu, yüzlerce işçinin hakkını gasp etmişti.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na (PE) ulaşan ve yaşadıklarını anlatan Bimeks işçileri, şimdi de yan yana gelmeye, birlikte mücadele etmeye başladı.

Geçtiğimiz hafta İstanbul’da bir araya gelen ve Bimeks İstanbul Komitesi’ni kuran işçilerin ardından dün Ankara ve Bursa’da da Bimeks işçileri ilk toplantılarını gerçekleştirdi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’nın hangi amaçla kurulduğu, mücadelenin birlikte nasıl yürütülebileceğinin konuşulduğu toplantıda, önümüzdeki dönemde nasıl bir yol haritasının izleneceği konuşuldu.

Ankara ve Bursa’da bir araya gelen işçiler düzenlenen bu ilk toplantının ardından daha fazla işçiye ulaşma, yeniden bir araya gelme ve İstanbul’da kurulan Bimeks Komitesi’yle birlikte hareket etme kararı aldılar.