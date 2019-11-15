TKP: Emperyalist devletlerle dost olunmaz, mücadele edilir

TKP'nin Sesi'nde bugün, hem AKP'nin hem de Kürt siyasetinin Suriye’de ABD'den rol kapma yarışı içinde olduğu, Suriye parçalanırken emperyalizmin değirmenine su taşıdıkları vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyaretinde Başkan Trump’la birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında söylenenler, emperyalizmin özellikle Suriye coğrafyasında atacağı adımlara dair ipuçlarıyla dolu. TKP’nin Sesi’nde bugün, oyunun kurallarını istediği gibi belirleyip müdahil olduğu coğrafyalardaki aktörleri piyon gibi kullanmaya alışmış ABD emperyalizminin kirli yüzü ortaya konulurken, emperyalistlerle herhangi bir iş birliğinin kategorik olarak reddedilmesi gerektiği vurgulanıyor. TKP'nin Sesi'ni dinlemek için: