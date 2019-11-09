TKP Antalya İl Örgütü'nden ölümlere dair açıklama

Antalya'da ikisi çocuk 4 kişinin evlerinde ölü bulunmasına dair TKP, yaptığı açıklamada 'Aylarca, yıllarca devam eden işsizlik, biriken borçlar, ödenemeyen faturalar, ev kiraları… Sözün kısası, sermaye düzenin emekçi halkımıza reva gördüğü yoksulluk ve işsizlik... Yine açık olan bir şey var; bu iki mesele de birer intihar değil, sermaye düzeninin emekçi halkımıza işsizliği, yoksulluğu dayatarak işlediği cinayetlerdir.' dedi.

Bu sabah Antalya'da 4 kişilik bir ailenin evlerinde ölü bulunmaları üzerine Türkiye Komünist Partisi (TKP) Antalya İl Örgütü bir açıklama yaptı. Açıklamada olayın işsizlik ve yoksullukla ilgili olduğunun altı çizilirken, İstanbul’un Fatih ilçesinde, dört kardeşin yaşadıkları yoksulluğa daha fazla göğüs gerecek gücü bulamadıkları için intihar ettikleri hatılatıldı.

Açıklamada "Yine birileri çıkacak 'Enflasyonu düşürdük, ekonomimiz iyiye gidiyor' diye bize masallar anlatan. 'İşsizlik diye bir şey yok, iş beğenmiyorlar', 'Yoksullukla ilgisi yok, psikolojik nedenler var' diyerek milyonlarca işsiz emekçinin gözünün içine baka baka yalan söyleyecekler." denildi.

Açıklamada bu düzenin dışında başka bir düzenin mümkün olduğu vurgulanırken "Yaşadığımız düzen, yarattığı işsizlikle sadece çalışma hakkımızı değil, yaşam hakkımızı da elimizden alıyor. Başka bir düzen mümkün! İşsizliğin olmayacağı, emekçilerin ay sonunu nasıl getireceğim diye düşünmeyeceği, yaşayabilmek için aç gözlü ev sahiplerine, kan emici banka patronlarına borçlanmak zorunda kalmayacakları, biriken borçlar ve yoksulluk yüzünden kendi yaşamlarına son vermeyecekleri bir düzen mümkün. O düzenin adı da Sosyalizm." denildi.

TKP Antalya İl Örgütü'nün açıklamasının tamamı şöyle:

BU DÜZENDE İNSAN HAYATININ DEĞERİ YOK

KAPİTALİZM CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde, 9 Kasım sabahı ikisi çocuk dört kişilik bir aile evlerinde ölü olarak bulundu. Yapılan incelemenin ardından olayın intihar olduğu ortaya çıktı.

9 aydır iş bulamayan emekçi kardeşimiz Selim, ülkemizdeki milyonlarca işsizden sadece birisiydi. Yaşadığı zorluklara, “evine ekmek götürememeye” daha fazla dayanamadığı için bu yolu tercih etmişti. Yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Baba Selim Şimşek, bıraktığı intihar notuna “Maddi sıkıntılar çekiyorum, 9 aydır işsizim. Herkesten özür diliyorum ama artık yapacak bir şeyim yok. Hayatımıza son veriyoruz” yazarak intiharın nedenini açıkça ifade etmiş bulunuyor: İŞSİZLİK ve YOKSULLUK.

Daha birkaç gün önce, İstanbul’un Fatih ilçesinde, dört kardeş yaşadıkları yoksulluğa daha fazla göğüs gerecek gücü bulamadıkları için yaşamlarına son vermişlerdi.

Yine birileri çıkacak "Enflasyonu düşürdük, ekonomimiz iyiye gidiyor" diye bize masallar anlatan. "İşsizlik diye bir şey yok, iş beğenmiyorlar", "Yoksullukla ilgisi yok, psikolojik nedenler var" diyerek milyonlarca işsiz emekçinin gözünün içine baka baka yalan söyleyecekler.

Evet, olayın psikolojik nedenleri var. Peki bir insan neden henüz 36 yaşında kendisinin ve ailesinin yaşamına son verebilecek bir psikolojiye sahip olur?

Neden dört kardeş aynı anda kendi yaşamlarına son vermekten başka çare bulamaz?

Bu soruların cevabı açık: Aylarca, yıllarca devam eden işsizlik, biriken borçlar, ödenemeyen faturalar, ev kiraları… Sözün kısası, sermaye düzenin emekçi halkımıza reva gördüğü yoksulluk ve işsizlik...

Yine açık olan bir şey var; bu iki mesele de birer intihar değil, sermaye düzeninin emekçi halkımıza işsizliği, yoksulluğu dayatarak işlediği cinayetlerdir.

Yaşadığımız düzen, yarattığı işsizlikle sadece çalışma hakkımızı değil, yaşam hakkımızı da elimizden alıyor.

Başka bir düzen mümkün!

İşsizliğin olmayacağı, emekçilerin ay sonunu nasıl getireceğim diye düşünmeyeceği, yaşayabilmek için aç gözlü ev sahiplerine, kan emici banka patronlarına borçlanmak zorunda kalmayacakları, biriken borçlar ve yoksulluk yüzünden kendi yaşamlarına son vermeyecekleri bir düzen mümkün. O düzenin adı da Sosyalizm.

Ülkemizin emekçilerinin eseri olacak olan yeni düzende işsizlik de insanın insanı sömürmesi de yasak olacak, bütün emekçiler insanca bir yaşam sürecekleri koşullara sahip olacaklar.

Bu karanlık düzenden tek çıkış var. Sınıfsız, sömürüsüz bir toplum ve insanlık onuruna yakışır hayatlar için örgütlenelim.

TKP Antalya İl Örgütü