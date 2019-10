Türkiye'de son 17 yılda 50 bin 378 kişi intihar etti

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2002 – 2018 dönemini kapsayan 17 yıllık dönemde 50 bin 378 kişi yaşamına son verdi.

Sözcü'den İsmail Şahin'in derlediği verilere göre, son 17 yılda Türkiye'de her sene ortalama 2 bin 963, her ay 246, her gün 8 kişi intihar etti.

Son 17 yılda intihar edenlerin 5 bin 318'i aile içi sorunlar, 4 bin 481'i geçim sıkıntısı, 10 bin 887'i hastalık, bin 4'ü ticari başarısızlık, 2 bin 412'si aşk ve istediği ile evlenememe gibi gerekçelerle, 3 bin 896'sı 'diğer' nedenlerle yaşamına son verdi. 21 bin 256 kişinin ise neden intihar ettiği bilinmiyor.