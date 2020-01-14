TKG: İnsanca barınma için #BURADAYIZ!

Ardahan'da KYK'ya bağlı erkek öğrenci yurdunda 4 gündür akmayan su için yönetim herhangi bir adım atmadı. Dün konuyla ilgili imza toplayan üç öğrenci yurt güvenliği tarafından alıkonuldu. Türkiye Komünist Gençliği 'İnsanca Barınma İçin #BURADAYIZ!' başlıklı bir açıklama yaparak taleplerini sıraladı.

Ardahan'da Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Kaşgarlı Mahmut Erkek Öğrenci Yurdu’nda bugün 4. gününde hâlâ sular kesik. Dün suların açıklaması için imza toplayan öğrenciler ise yurt güvenlikleri tarafından alıkonmuştu.

Türkiye Komünist Gençliği (TKG) "İnsanca Barınma İçin #BURADAYIZ!" başlıklı bir açıklama yayımlayarak gerici tarikatlara kaynak aktardığı belirtilen yurt yönetiminin basit bir onarımla çözülebilecek su sorununu çözmemesinin "trajikomik" olduğunu belirtti.

TKG'den yapılan açıklamada imza toplayan öğrencilerin alıkonulmasının yurt yöneticilerinin öğrencilerin sorunlarından çok kendi çıkarlarını düşündüğünü gösterdiği belirtildi. Yurttaki öğrencilere birlikte hareket edip örgütlenme çağrısı yapan TKG, yurttaki barınma koşullarının sağlıklı bir hale getirilmesi ve öğrencilerin temel ihtiyaçlarına kolayca ulaşabilmeleri için gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

TKG'den yapılan açıklama şöyle:

"İnsanca Barınma İçin #BURADAYIZ!

Bildiğiniz üzere, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Kaşgarlı Mahmut Erkek Öğrenci Yurdu’nda 3 gün boyunca kesik olan suların açılması için imza toplayan üç öğrenci, yurt güvenlikleri tarafından alıkoyularak haklarında işlem yapılmak üzere yurt müdürlüğüne götürüldü.

Bugün itibari ile 4 gündür akmayan suların açılması için yurt yönetimi herhangi bir adım atmamıştır. Yurt ve yemek ücretlerine yapılan zamlar yetmezmiş gibi, öğrencilerin temel ihtiyaçlarından biri olan sudan mahrum bırakılmaları kabul edilemez.

Yurt yönetiminin gerici tarikatları yurda doldurduğunu ve sürekli kaynak aktardığını biliyoruz. Yurt yöneticilerine ve gerici tarikatlara bu kadar kaynak aktarılırken basit bir onarım işlemi ile çözülebilecek su sorunun çözülememesi ise trajikomik bir vakadır.

Üstelik, temel haklarını almak için imza toplayan öğrencilerin alıkonulması, yurt yönetiminin öğrencilerin sorunlarından çok kendi çıkarlarını düşündüklerini bize göstermiştir.

Bütün arkadaşlarımızı, güvenlik görevlileri tarafından zorla alıkoyulan arkadaşlarımızı yalnız bırakmadıkları ve boyun eğmedikleri için tebrik ediyoruz.

Ama biz biliyoruz ki boyun eğmemek bize yetmez. Yaşadığımız sorunların gerçekçi birer çözüme kavuşabilmesi için daha fazla yan yana gelmeli, birlikte hareket etmeli, örgütlenmeliyiz.

Taleplerimiz:

- Yurdun barınma koşulları sağlıklı bir hale getirilmeli, öğrencilerin temel ihtiyaçlarına kolayca ulaşabilmeleri için gerekli önlemler alınmalıdır.

- Su ve elektrik kesintileri yaşanmaması için gerekli önlemler alınmalıdır.

- Yurdumuzda yaşanan hırsızlık olaylarına karşı gerekli önlemler alınmalıdır. Her odanın, sadece odada kalan öğrencilerde bulunacak bir anahtarı olmalı, koridorlara kamera sistemi kurulmalıdır.

- Öğrencilerin dışarıdan yemek getirmelerine izin verilmelidir.

Bütün sıra arkadaşlarımızı bu talepler etrafında bir araya gelmeye, örgütlü mücadeleye davet ediyoruz!

Türkiye Komünist Gençliği"

