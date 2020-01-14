Öğrenci yurdunda üç gündür su yok: 3 öğrenci alıkonuldu

Ardahan Kaşgarlı Mahmut Erkek Öğrenci yurdunda günlerdir akmayan sular için imza toplayan öğrenciler güvenlikler tarafından alıkonularak idareye işlem yapılmak üzere gönderildi.

Ardahan Kaşgarlı Mahmut Erkek Öğrenci yurdunda günlerdir akmayan sular için imza toplayan 3 öğrenci idarece alıkonuldu.

Suların 3 gündür kesik olmasından ve yaşanan kimi hırsızlık olaylarından dolayı öğrenciler tepkili.

Konuyu müdüriyete taşımak için imza toplayan 3 öğrenci ise güvenlikler tarafından alıkonarak idareye işlem yapmak üzere gönderildi.

Duruma tanıklık eden yurt öğrencileri, arkadaşlarına sahip çıkmak için bir araya geldi ve idareye tepkilerini dile getirdi.

Öğrenciler yurt yönetiminden sorunların ne zaman çözüleceği konusunda açıklama bekliyor.

