TBMM'de ‘satılık vatandaşlık’a ilişkin önerge

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Arap televizyon kanallarındaki 'Türkiye vatandaşlığı' reklamları hakkında TBMM'ye sunduğu önergede 'Türk vatandaşlığı promosyon olarak mı pazarlanıyor?' sorusunu sordu.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Arap kanallarında yer alan "Türkiye vatandaşlığı" reklamlarına ilişkin TBMM'ye önerge verdi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, “Türk vatandaşlığı promosyon olarak mı pazarlanıyor?” diyen Öztunç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını reklam vererek pazarlamaya çalışmanın, manevi değerlerimize ve ulus bilincine zarar verdiği yönündeki eleştirilere katılıyor musunuz?” diye sordu.

Öztunç, “Bugün 250 bin dolar tutarında konut alan bir yabancı Türk vatandaşı olmaya hak kazanmaktadır. Türk vatandaşlığının ticari bir malzeme gibi Arap ülkelerindeki TV'lere reklam verilerek pazarlaması Türklük gururunu da incitmektedir” dedi.

Söz konusu reklamlarda, "250 bin dolara emlak satın al ve 71’den fazla ülkeye vizesiz girmeyi sağlayacak Türk pasaportunu elde et. Çok kolay, hem de 90 gün içinde” ifadeleri yer alıyordu.