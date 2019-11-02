Süt üreticilerine ödenen prim düşürüldü

Süt üreticisine ödenen prim 25 kuruştan 10 kuruşa düşürüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiğ süt destekleme primini Mayıs ayından itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruştan 10 kuruşa düşürdü.

Konuya ilişkin açıklama yapan Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), halihazırda zor durumda olan çiftçinin daha da zorda kalacağını belirtti.

TÜSEDAD'ın açıklaması şöyle:

"Kasım ayına girmiş olmamıza rağmen ilk 4 aylık süt destek primi hariç hiçbir ödeme yapılmaması zaten sıkıntıda olan hayvancılık sektörünü çok kötü etkilemişti. 2018 desteklemeleri ile neredeyse aynı olan 2019 yılı desteklemeleri enflasyon kaynaklı değer kaybını bile karşılamazken süt prim desteklemelerini Mayıs ve Haziran ayları için 25 kuruş yerine 10 Krş/Lt ‘ye düşürülmesi kabul edilebilir değildir. Sektör adeta can çekişirken, süt pirim desteklemelerinin yüzde 60 azaltılması ile aynı dönemde Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansının Türk pazarına süt ürünleri sevkiyatı için veteriner sağlık sertifikası konusunda Türkiye'yle mutabakat sağlandığını açıklamış olması geleceğe doğru biz üreticileri kaygılandırmaktadır."