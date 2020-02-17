Suçlama mahkemede değiştirildi, Alınak 302'den tutuklandı

Bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanan eski milletvekili, yazar Mahmut Alınak'a savcılıkça yöneltilen 'örgüt üyeliği' iddiası hakimlikte değiştirildi. Alınak TCK 302. maddeden yargılanacak.

Kars'ta 13 Şubat tarihinde "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla gözaltına alınan eski HEP milletvekili ve yazar Mahmut Alınak'ın suç isnadı hakimlikte TCK 302'nci maddeye çevrildi.

Suç iddiası değişen Alınak, "Devletin topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymak, devletin birliğini bozmak, devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmak, devletin bağımsızlığını zayıflatmak" maddesine göre müebbet hapisle yargılanacak.

Alınak'ın hakimlikte suçlandığı konular ve verdiği cevaplar da ortaya çıktı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Alınak, savunmasında "Polis ve savcılık sorgusundan da anlaşılacağı gibi PKK/KCK üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlatıldı ancak savcılık ifadesinden sonra ne olduysa suçlama ülkenin birliğini ve bütünlüğünü bozma suçuna dönüştürüldü. Bana isnat edilen suçlar; birincisi, içler acısı feci bir hayat geçiren kağıt toplayıcıları ile birlikte çöplükten çekçeklerle kağıt toplama girişiminde bulunmak. İkincisi bir kavga meselesinde barış için aracılık yapmak isteyen iki kişi ile konuşmam. Üçüncüsü ise Emekçilerin Devrim Hareketi (EDH) Sözcüsü olarak iki kişinin bize katılmaları konusunda telefon görüşmesi yapmak. Dördüncü suç ise yasaklanan Mehmet Tunç ve Bêkes adlı kitabımın gelirinin Tunç ailesine bağışlanmasını konusunda Mehmet Tunç'un ailesiyle görüşmek" dedi.

'ASKERİ FAŞİZMİ TEŞHİR ETTİĞİM İÇİN İNTİKAM ALMAK İSTİYORLAR'

Soruşturmanın saçma ve ucube olduğunu söyleyen Alınak, "Bu saçma delillerle bir polis ordusuyla evim basıldı, bilgisayar ve cep telefonuma el konuldu, bu yetmedi gözaltına alındım ve 5 gün boyunca soğuktan korunmak için 7 giysi giyip battaniyeye sarıldığım bir kafeste tutuldum. Devlet yöneticileri padişah sefası sürsün diye sarayda sefa yapıp yandaşlarının parasını oluk oluk akıtırken, insanları tıktığı kafeslere bir kalorifer peteği koymuyor. Belli ki yazdığım makaleler ve düşünceler AKP'yi ve onun halk ve özgürlüklere karşı bir giyotin baltası olarak kullandığı yargısını çok rahatsız etti. Bu askeri faşizmi teşhir ettiğim için benden intikam alınmak istenmektedir. Bu operasyonunun Ankara'daki mimarları beni korkutacaklarını düşünüyorlarsa bu boş bir hayaldir. Bu pespaye delillerle bir insanı suçlamak devletin aczini ve perişanlığını göstermektedir. Bu operasyon da bunu göstermektedir. Hitler faşizminden destek alan bir faşizm ile karşı karşıyayız." dedi.

Anne ve babaların "çocuklarımız aç" deyip kendilerini yaktıkları hazin günlerden geçildiğini belirten Alınak savunmasına şöyle devam etti:

'TUTUKLANMAMI TALEP EDİYORUM'

"En ufak bir demokratik kıpırdama, temel hak ve özgürlük bile devlet zoruyla bastırılmaktadır. Binlerce insan ve siyasetçi düşünceleri nedeniyle cezaevlerinde çürütülmektedir. O cezaevleri ki; ortaçağ sisteminin uygulandığı mekanlardır. Tutuklanan insanlar çırılçıplak soyundurularak aranıyor, bu vahşi uygulamaya itiraz edenler baş göz kırılarak sakat bırakılıyor. Ziyarete giden kadınlar pedlerine varıncaya kadar aranıyor, çocuklar aklın ve vicdanın isyan edeceği bir tarzda ince bir aramaya tabi tutuluyor. Aydınların hapishanede değil de dışarıda olmaları demokrasi varmış gibi bir görüntü yaşatsa da bu illüzyon ve aldatmacadır. Aydınların özgürlüklerini ortaya koymaları bu kara maskeli faşizmin teşhis olmasında önemlidir. Ben de kendimi bu görev ve yükümlük altında hissediyorum. Bu karanlık devirde dışarıda olmam yakışık değildir. Ben de özgürlüğümü ortaya koyuyor ve tutuklanmamı talep ediyorum."

Kendisini tarih ve insanlığa karşı sorumlu hissettiğini ifade eden Alınak son olarak şunları söyledi; "Tarihin yılmaz kalemi iyi ve kötüyü saniye saniye kaydediyor. Bütün bu olup bitenler yıllar sonra okunacak ve kimin ne yaptığı tekrar tekrar gün yüzüne çıkacaktır. Ben kendimi tarih ve insanlığa karşı sorumlu hissediyorum. Ben tarihe ve tarihin vicdanına güveniyorum. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar."



ALINAK VE POLİSLER ARASINDA TARTIŞMA

Tutuklama kararının ardından oğlu ve avukatı Bişar Alınak'ın fotoğraf çekmek istemesi üzerine polis ile Alınak arasında tartışma çıktı. Polisin Mahmut Alınak'ı yaka paça götürmesi üzerine Alınak; "Sizin devletiniz ve hukukunuz bu kadar" diye tepki gösterdi. Polisin "Hadi yürü yürü" demesi üzerine Alınak, "Sen yürü. Biz sizden korkmuyoruz" diyerek tepki gösterdi. Mahmut Alınak Kars Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

