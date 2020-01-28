Soylu'dan 'HDP' açıklaması: Deprem yardımı kabul edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'li belediyelerin Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderdiği yardımların engellendiği haberlerine ilişkin konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yardımların AFAD üzerinden koordine edildiğini belirterek, "HDP’li Kars Belediyesi AFAD ile işbirliği yaptığı için yardımları kabul ettik" dedi.

HDP’li Diyarbakır'ın Ergani Belediyesine ait yardımların AFAD ile koordinasyon olmaksızın getirildiği için geri çevrildiğini söyleyen Soylu, Kars Belediyesinin yardımının ise kabul edildiğini söyledi.

Soylu, HDP’li Ergani Belediyesi’nin AFAD ile bir koordinasyon kurmadan yardım toplayıp getirdiğini ifade ederek, "Kriz anında sağlık ve güvenlik açısından geri çevirdik. Buna karşın HDP’li Kars Belediyesi AFAD ile işbirliği yaptığı için yardımları kabul ettik” dedi.