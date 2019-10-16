Sivas'ta CHP teşkilatlarına kayyum atandı

Sivas'ta CHP'nin İl ve Merkez İlçe teşkilatlarına kayyum atanarak olağanüstü kongre kararı alındı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından geçtiğimiz gün Sivas’ta CHP İl ve Merkez İlçe teşkilatlarına gönderilen resmi yazı ile kayyum atandığı ve olağanüstü kongre kararı alındığı bildirildi.

Geçtiğimiz hafta CHP Sivas Merkez İlçe Başkanı Özcan Erdoğan tarafından partililere mesaj atılarak CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu’nun bazı partililerin istifasını istediğine ilişkin tartışmalar sürerken, CHP Genel Merkezi tarafından İl ve Merkez İlçe teşkilatına birer resmi yazı gönderildi.

Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Genel Sekreter Yardımcısı Muharrem Erkek’in imzalarını taşıyan yazılarda, İl Başkanlığı'na Yılmaz Coşkun'un ve İlçe Başkanlığı'na Sebahat Şencan’ın atandığı belirtildi. Yazıda, yeni başkanlar ve yeni yönetimleri ile olağanüstü kongrelere gidileceğine de yer verildi.

Daha önce de CHP'nin Eskişehir il yönetimine, Tunceli İl Başkanlığı'na da kayyum atanmıştı.