Şırnak’ta 15 bölge ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi

Şırnak Valiliği, kent genelinde 15 bölgenin 15 gün boyunca 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

Şırnak Valiliği, kent merkezi, Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak ve Beytüşşebap ilçelerinin sınırlarında bulunan 15 bölgenin 15 gün boyunca, “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada “Şırnak İli Merkez, Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak, Beytüşşebap ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı Bölgesi, Bestler Dereler Bölgesi, Kurt Dağı Bölgesi, Kureşin Bölgesi, Karaçalı T. Bölgesi, Kel Mehmet D. Bölgesi, Serin V. Bölgesi, 2088 Rk T. Bölgesi, Küçük Su Y. Bölgesi, Gabar Dağı Bölgesi, Faraşin Y. Bölgesi, Altın Dağ Bölgesi, İncebel Dağ Bölgesi, Oymakaya Bölgesi, Tanin Tanin Bölgesinde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından (15) gün süreyle 31 Ocak (dâhil)-14 Şubat (dâhil) 2020 tarihlerinde olmak üzere ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri 15(on beş) gün süreyle yasaklanmıştır” denildi.