Şeker fabrikalarının taşınmazları yapılaşmaya açılıyor

Özelleştirme İdaresi'ne devredilen Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ye ait 8 ilde bulunan parsellerde imar planı değişikliği yapan Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında, Özelleştirme İdaresi'ne devredilen Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin mülkiyetindeki çeşitli il ve ilçelerde bulunan taşınmazları yapılaşmaya açan 11 Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

Yapılaşmaya açılan 10 taşınmazın bulunduğu il ve ilçeler şunlar: Afyon/Çay ve Dinar; Ankara/Şereflikoçhisar; Burdur/Karamanlı; Gümüşhane/Kelkit ve Siran; Kastamonu/Merkez; Kırklareli/Lüleburgaz; Nevşehir/Gülşehir; Tokat/Niksar; Kırıkkale/Merkez...

PLAN YETKİSİNİ ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE AYKIRI KULLANIYOR

Özelleştirme İdaresi'nin imar planı yapma yetkisi var. Kentler, görevi kamu mallarını satmak olan bir İdarenin, daha çok paraya satılabilmesini sağlamak amacıyla yaptığı imar ve uygulama plan değişiklikleriyle biçimleniyor.

Özelleştirme İdaresi, plan yetkisini şehircilik ilkelerine aykırı kullanıyor. Zaten kamu yararını, şehircilik ilkelerini gözetmek gibi bir görevi de yok, üstelik bu konularda uzman da değil. Başarısı yaptığı satışlardan elde edilen gelirlerle ölçülüyor.

Kamu taşınmazları devredildiğinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile belediyelerin plan yetkileri de Özelleştirme İdaresi'ne geçiyor. Mevzii imar ve uygulama planlarıyla kentlerin içinde kalmış boş alanları, ticaret, turizm, konut, sanayi, yol gibi kullanım alanlarına dönüştürüyor ve Cumhurbaşkanının onaylamasıyla satışa çıkarılıyor.

Bugün yayımlanan kararlarla Özelleştirme İdaresinin plan değişiklikleri onaylanmış oldu.

Planların onaylanmasına askı süresince itiraz edilebiliyor. Cumhurbaşkanı bu itirazları kabul ya da reddetme yetkisine sahip. Bugüne değin kabul ettiği bir itiraz olmadı. Zaten daha önce onayladığı bir işlemi reddetmesini beklemek gerçekçi değil. Nitekim bugün yayımlanan kararlardan 11’ncisi Cumhurbaşkanının 5.7.2019 günlü 1298 sayılı Kararıyla onayladığı Kırıkkale/Merkez İlçesinde yerleşik konut ve park alanı düzenlemesine ilişkin plana yapılan itirazın reddedilmesiyle ilgili. "İtiraz reddedilmiştir" deniliyor yalnızca; nedenini kimse bilmiyor.