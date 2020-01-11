SBF’ye silah doğrultan kişi SBF’ye asistan mı oldu?

2017 yılının başında, Hukuk Fakültesi öğrencisiyken sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta Siyasal Bilgiler Fakültesine silah doğrultan M.A.V.’nin Siyasal Bilgiler Fakültesine asistan yapıldığı öne sürüldü.

Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuk Anabilim Dalı’na alınan son asistan M.A.V. oldu.

1 Kasım 2019’da açıklanan sınav sonucuna göre, V. sınavı birincilikle kazandı. V.’nin adı, fakültenin resmi sitesine de eklendi ancak M.A.V. hakkında herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Aynı adlı bir avukat, geçtiğimiz yıl çok sayıda üniversitenin asistanlık sınavına girmiş ancak kazanamamıştı.

Mülkiye Haber'den Nurettin Öztatar'ın haberine göre, 2017 yılı Ocak ayında hukuk fakültesi önünde bulunan ve adının M.A.V. olduğu bilinen bir Hukuk Fakültesi öğrencisi, silahını SBF’ye doğrulttuktan sonra çektirdiği fotoğrafını bir sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Söz konusu sosyal medya hesabı kapatılmış durumda. gösterilen tepkiler sonrasında, “Silahlı gösterisi” nedeniyle ve M.A.V. hakkında soruşturma başlatılmıştı ancak soruşturmanın akıbeti bilinmiyor.

Fotoğrafın ortaya çıktığı dönem Eğitim Sen İşyeri Temsilcisi olan Dr. Dinçer Demirkent, üniversitenin mail grubuna bir yazı göndermişti. Demirkent yazıda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Akit gibi gazeteler öğretim üyelerimizi kriminalize etti. Fakültemizin değerli öğretim üyeleri terör örgütleri ile iltisaklı sayılarak hiçbir gerekçe sunulmadan işlerinden atıldı. Barış bildirisine imza atan öğretim üyeleri her fırsatta masumiyet karinesine, akademik özgürlüklere, vicdana, insafa aykırı davranışlarla tehdit edildi.

Hakkında raporlar tuttuğumuz ve bir disiplin kurulu toplantısında Rektörlüğünüze ilettiğimiz provokasyonlarla öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz kriminalize edildi.

Aşağıdaki fotoğrafa bakın. O silahın çevrildiği yer haysiyetini korumaya çalışıyor. Eğer o silah patlarsa bunun sorumlusu Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni kriminalize eden herkes olacaktır.”