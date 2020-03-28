Sahilde yasak dinlenmedi, spora çıkıldı

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle yeni koronavirüs salgını nedeniyle, sahillerde spor yapmak, balık tutmak gibi faaliyetler yasaklanırken, İstanbul sahillerinde bu sabah da spor yapıldığı görüldü.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle bu hafta sonu başta olmak üzere virüsle mücadele kapsamında hafta sonlarında, il ve ilçelerde vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetleri yasaklanmıştı.

Bu genelgeye karşın bazı vatandaşların sahillere geldiği spor ve yürüyüş yaptıkları görüldü.

DHA'nın haberine göre, Avcılar sahiline gelen bir arkadaş grubu "sosyal mesafe kuralını" da dikkate almadı.

Sahilde yürüyüş ve spor yapan vatandaşların bazıları yasaktan haberdar olmadıklarını söylerken, bazı vatandaşlarda yasağı bildiklerini ancak yürüyüş yapmakta bir sakınca görmediklerini söyledi.

Sahilde bulunan spor aletlerinde spor yapan bir kişi "Yasaktan haberim var spor yapıp gideceğim" diye konuşurken, arkadaşıyla birlikte koşu yapan bir genç ise "Yasağı sadece mangalcılar için diye biliyorduk şimdi güvenlik görevlileri uyardı. Gidiyoruz" diye konuştu.