Sabiha Gökçen'deki kazayla ilgili kaptan pilot adliyeye sevk edildi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda üç kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazası sonrası pilotun 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alındı. Pilotun ifade sonrası adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında kaptan pilot Mahmut Aslan'ın "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alındı.

İfade işleminin ardından pilotun adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Kaza sonrası yardımcı pilot Ferdinant Pondaag'ın ifadesi ise 14 Şubat tarihinde alınmıştı.

Tercüman eşliğinde alınan ifadesinde üzgün olduğunu belirten Pondaag'ın kendilerine ulaştırılan meteorolojik veriler ışığında inebileceklerini düşündükleri için indiklerini söylediği öğrenilmişti.

Haberde Pondaag'ın kuleden inmemeleri yönünde uyarı almadıklarını söylediği de öne sürülmüştü.