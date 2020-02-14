Pegasus kazası sonrası pilotun ilk ifadesi açıklandı: Kuleden 'inmeyin' demediler

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana gelen kazaya ilişkin uçağın yardıcı pilotunun verdiği ifade ortaya çıktı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında dün yardımcı pilot Ferdinant Pondaag'ın, tedavi gördüğü hastanede polis tarafından ifadesi alındı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, tercüman eşliğinde alınan ifadesinde üzgün olduğunu belirten Pondaag'ın kendilerine ulaştırılan meteorolojik veriler ışığında inebileceklerini düşündükleri için indiklerini söylediği öğrenildi.

Haberde Pondaag'ın kuleden inmemeleri yönünde uyarı almadıklarını söylediği de belirtiliyor.

İnme kararına neden olan meteorolojik verileri hatırlamadığını kaydeden Pondaag'ın, inme kararını kaptan pilot ile birlikte verdiklerini söylediği kaydedildi.