Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler sabaha ertelendi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 20.00'de başlayacağı söylenen daha sonra 22.00'ye ertelenen dış hat seferleri bu kez sabah 06.00'ya ertelendi. İç hatlarda ise tek tük uçuşların yapıldığı belirtilirken, dış hatlar apronu sabaha kadar kapatıldı. Yolcular duruma tepkili.

Pegasus'a ait yolcu uçağının sabah saatlerinde pistten çıkmasının ardından uçuşa kapatılan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dış hat seferlerine apron kapatıldı.

soL'un edindiği bilgiye göre iç hat seferlerinin çoğunluğu İstanbul Havalimanı'na yönlendirilirken çok az da olsa bazı seferler gecikmeli olarak yapılıyor.

Dış hatlarda ise sabah saat 06.00'ya kadar apronun kapalı kalacağı bildirilirken yolcular durumu protesto ediyor.

Dış hatlarda geliş ve gidişlerin sabaha kadar ertelenmesiyle birlikte havalimanının karşılayamayacağı kadar büyük bir yolcu yığılmasının yaşanacağı belirtiliyor. Bekleyen yolcu sayısının 20 bini bulabileceği ifade ediliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağın bugün 09.43'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıkmasının ardından seferlerin 20.00'ye dek ertelendiği duyurulmuştu. Daha sonra yapılan duyuruda ilk uçuş saatinin 22.00'ye ertelendiği belirtilmişti.