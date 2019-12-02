Olmayan partiler listeye girdi, olmayan aday ilk sırada çıktı...

Anket şirketlerinin seçim dönemlerinde tavan yapan anket manipülasyonu seçimlerin olmadığı dönemlerde ise aylık periyotlarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Manipülasyonun yeni halkası ise olmayan partiler ve olmayan adaylarla sürüyor.

Seçim dönemlerinde neredeyse tek bir sonucu bile tutturamayan onlarca anket şirketinin olduğu Türkiye'de anket manipülasyonunun yeni halkası olmayan partiler ve olmayan adaylar üzerinden sürüyor.

Seçim dönemindeki kadar yoğun olmayan ve aylık olarak seyreden "yeni" anket periyoduna dahil olan Piar adlı araştırma şirketi, anket sonucunda "Ali Babacan'ın partisi" ve "Ahmet Davutoğlu'nun partisi" şeklinde henüz var olmayan iki partiye yer verdi.

Ankette İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "cumhurbaşkanı adayı" olarak yer aldı.

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