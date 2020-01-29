Nakdi yardım sonuç verdi: Elazığ’da kiralar iki katına çıktı

Depremle sarsılan Elazığ’da İçişleri Bakanı Soylu nakdi yardım yapılacağını açıklarken, kent merkezindeki kiralar iki katına çıktı.

Depremle sarsılan Elazığ’da kira fiyatları iki katına çıktı.

Deprem öncesi 700 TL istenen dairelerin şu an 1500 TL'ye alıcı beklediği kaydedildi. Çadırlarda kalan depremzedeler, kiralık ev bulamamaktan şikayetçi.

33 mahallesi bulunan Elazığ’da, 6,8 büyüklüğündeki depremde bazı binalar yıkıldı, birçok bina ise ağır ve orta hasarlı raporunun ardından vatandaşların can güvenliği nedeniyle kullanımı yasaklandı.

Bu durumun ardından depremzedeler kentte geçici olarak kurulan çadırlar, okullar, spor salonları, camiler ve misafirhanelerde konaklamaya başladı. Hava sıcaklığının özellikle geceleri eksilere düşmesi ile zorluk yaşayanlar, barınmak için kiralık ev aramaya başladı.

BİR ANDA İKİ KATINA ÇIKAN KİRALAR

DHA'nın aktardığına göre artan talebin ardından kentteki kiralık evlerin fiyatı da bir anda 2 katına yükseldi. Daha önce semtine ve metre karesine göre 700 ile 1500 lira arasında değişen fiyatlar bir anda 1500 ile 2 bin liraya yükseldi. Talebin artmasıyla yükselen kira fiyatlarını tepki gösteren depremzedelerin birçoğu kış mevsiminde açıkta kalmamak için bu durumu mecburen kabullenmek zorunda kaldı. Ancak depremzedeler yüksek fiyatlara karşın ev bulmakta zorlanıyor. Birçoğu sokaklarda ev arayanlar, iki katına çıkan kiralara razı olmalarına rağmen ev bulamadıklarını ifade ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yıkılan binalarda oturan kişilere nakdi yardım yapılacağını açıklamıştı.

