Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarını artırdı

Merkez Bankası yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının 100 baz puan artırılmasına karar verdi. Banka bu kararla piyasadan yaklaşık 2,1 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesinin beklendiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) yapılan açıklamada yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının 100 baz puan artırılmasına karar verildiği belirtildi. Banka alınan bu kararla piyasadan yaklaşık 2,1 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesinin beklendiğini açıkladı.

TCMB’den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Finansal istikrarı desteklemek amacıyla, yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verilmiştir. Alınan bu kararla, piyasadan yaklaşık 2,1 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir.

Söz konusu değişiklikler, tesisi 4 Ekim 2019 tarihinde başlayacak olan 20 Eylül 2019 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

