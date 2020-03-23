Memur hayatını kaybetti, saraylar kapatıldı: Kızı 'Dolmabahçe Sarayı neden açık? Babama yazık değil mi?' demişti

Milli Saraylar, gişe memurunun şüpheli ölümü üzerine apar topar kapatıldı.

Koronavirüs salgını döneminde on binlerce yabancı turistin ziyaret ettiği İstanbul’daki saraylar, Dolmabahçe Sarayı’ndaki bir gişe çalışanının şüpheli ölümünden bir gün sonra apar topar kapatıldı.

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın salgın nedeniyle “maske” takan Tayvanlı turistlerin Dolmabahçe ziyaret fotoğraflarını, “Salgına rağmen tarihi mekânlarımıza çok ziyaretçi var” mesajını, yaşamını yitiren gişe çalışanı M. K.’nin hastaneye kaldırılmasından hemen önce yayımladığı belirlendi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, Dolmabahçe Sarayı, dünyada salgının başlamasından sonra 3 ay, Türkiye’de salgının varlığının resmen açıklanmasından sonra bir hafta süreyle açık kaldı. Bu süreçte Dolmabahçe Sarayı’nda gişe görevlisi olarak çalışan M.K., rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve ardından yaşamını yitirdi. M.K. hastanede tedavi gördüğü sırada, kızı sosyal medya üzerinden, “Dolmabahçe Sarayı neden açık? Babama yazık değil mi? Vebalini kim öder” paylaşımı yaptı. Bu paylaşımdan sadece birkaç saat sonra M.K.’nin ölüm haberi geldi. M.K.’nin cenazesinin kaldırılmasından bir gün sonra, 18 Mart günü ise Milli Saraylar’a bağlı tüm saray ve kasırların kapatıldığı açıklandı.

‘YÖNETİM BASKI YAPTI’ İDDİASI

Milli Saraylar yönetiminin, koronavirüs şüphesi taşıyan ancak “zatürre” olarak açıklanan ölüm sonrası gişe görevlisinin çalışma arkadaşlarına konunun kamuoyuna duyurulmaması için baskı yaptığı da iddia edildi. Milli Saraylar’daki ihmal iddialarına ilişkin soru önergesi veren CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Milli Saraylar İdaresi’ne bağlı saray, kasır ve müzelerde çalışanlara test yapıldı mı? Gişe memurumuz M.K’nin ölüm nedeni de zatürree diye açıklanmış. Ona da Aytaç Yalman’daki gibi ‘korona negatif’ denmiş. M.K.’nin de koronadan ölmüş olması olası mı? Ayda 200 bin turistin ziyaret ettiği sarayların dünyada salgının başladığı ocak ayının başından mart ayının üçüncü haftasına kadar açık tutulması çalışanlar ve ziyaretçiler açısından çok büyük bir risktir. Bu duyarsızlığın ve sorumsuzluğun hesabı Milli Saraylar yönetiminden sorulmalıdır” dedi.