Meclis’e 970 fezleke geldi

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, mevcut 589 milletvekilinden 174'ünün dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle Meclis'e fezleke gönderildiğini açıkladı.
Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, 55 HDP milletvekilinin, toplam 695 dokunulmazlık dosyası bulunuyor. Bilgiç, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in milletvekili dokunulmazlık dosyalarına ilişkin soru önergesini yanıtladı.
Meclis'te AKP'li 9 milletvekili hakkında 10, CHP'li 95 milletvekili hakkında 216, HDP'li 55 milletvekili hakkında 695, MHP'li 5 milletvekili hakkında 5, İyi Partili 5 milletvekili hakkında 5, Türkiye İşçi Partili 2 milletvekili hakkında 7, DBP'li 1 milletvekili hakkında 27, bağımsız 2 milletvekili hakkında da 2 dosya var.