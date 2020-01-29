Manisa'daki depremde hasar alan cami yıkıldı

Manisa'da geçen hafta meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören cami belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören Vahdet Camisi, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkıldı.

Karakurt Mahallesi'ndeki caminin minaresinin yıkımı, bağlanan halatlarla kademeli olarak gerçekleştirildi. Caminin yerine yenisinin inşa edileceği belirtildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 5,4 büyüklüğündeki depremde 249 binada ağır hasar oluştuğunu açıklamıştı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün de merkez üssü Kırkağaç olan 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.