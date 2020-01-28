Manisa'da deprem: Kandilli 5,1, AFAD 4,8 olarak açıkladı

Manisa'da deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5,1 olarak, AFAD ise 4,8 olarak açıkladı.

Manisa'da saat 14.26'da deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, İzmir, Çanakkale ve Bursa'dan da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5,1 olarak açıklarken, AFAD depremin büyüklüğünü 4,8 olarak açıkladı.

MANİSA VALİLİĞİ: CAN KAYBI, YARALANMA YOK

Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada "Saat 14.26 da merkez üssü Kırkağaç İlçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremde can kaybı, yaralanma ve herhangi bir hasar meydana gelmemiştir" denildi.

BİR BİNA YIKILDI AÇIKLAMASI

Karakurt Mahallesi Muhtarı İdris Kat, "Hasarımız büyük. Vatandaşlar da önceden gelen bir panik vardı. Yıkılan bina var. Bir tane bina yıkıldı, iki tane de tehlike arz eden bina var" diye konuştu.