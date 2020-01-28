Manisa'daki depremin ardından bazı binalarda hasar oluştu, halk evlere giremiyor

Manisa'da 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından soL'a ulaşan yurttaşlar, Kırkağaç merkezde evlerde hasar olduğunu ve kendilerine bilgi veren olmadığını anlattı.

Elazığ'ın depreminden sonra ülkenin batısında da depremler sürüyor. Manisa'da 22 Ocak'ta meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından, bugün 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

soL'a ulaşan yurttaşlar, depremin merkezi Kırkağaç'ın Karakurt ve İlyaslar mahallesinde evi daha önceki depremde hasar görenler için zaten halihazırda çadır kurulduğunu, yeni depremden sonra bazı evlerde daha hasar oluştuğunu anlattı.

'BİLGİ VEREN YOK'

"Kırkağaç merkezdeyim ben, burada da insanlar dışarıda, girip girip çıkıyoruz. Bilgi veren yok. Evleri hasarlı olanlar da bir şey yapamıyor. Küçük bir ilçeyiz ama toplanma alanına gitmek bile zor, afet anında" diyen bir yurttaş, Karakurt'ta daha önceki depremde 100'e yakın çadır kurulduğunu anlattı. "Her şey yolunda deniyor ama bazı evlerde çatlaklar oluştu, bir ailemiz arabalarının koltuklarını söktü, orada kalacak" dedi.

soL'un ulaştığı bilgiye göre, evlerinde daha önceki depremde hasar olan vatandaşlar Manisa Kırkağaç Gençlik ve İzcilik Kampı'nda konaklıyor. Merkezde yaklaşık 200 kişi bulunuyor.

Öte yandan vatandaşlar hasarlı evlerde oturan bazı kişilerin de Kırkağaç Kavun Otel'e taşındığını duyduklarını söyledi.

Depremin ardından Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Depremde can kaybı, yaralanma ve herhangi bir hasar meydana gelmemiştir" denilmişti. Karakurt Mahallesi Muhtarı İdris Kat ise "Bir tane bina yıkıldı, iki tane de tehlike arz eden bina var" açıklamasında bulunmuştu.