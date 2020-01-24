Manisa'daki depremde 249 binada ağır hasar oluştu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manisa'da önceki akşam meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde 249 binada ağır hasar oluştuğunu açıkladı. Ağır hasarlı binaların yıkımına yarın başlanacak.

Manisa Akhisar'da önceki akşam meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından toplam 249 binada ağır hasar oluştuğu açıklandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2 bin 500 binanın incelendiğini ve yapılan çalışmada Akhisar ve Kırkaağaç'ta ağır hasarlı 249 binanın olduğu, az hasarlı 360 adet binanın olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

BİR OKUL DA HASARLI

Kurum "Kamu yapılarından okullarımız tamamı incelendi. Bir okulumuz az hasarlı tespit edildi. 5 mahallede bir camimizin ağır hasarlı, bir caminin de minaresinin ağır hasarlı olduğu tespitlerini yaptık. Ağır hasarlı binalara girilmemesi noktasında vatandaşlarımıza gerekli uyarıları ve tebligatları yaptık. Yarından itibaren de ağır hasarlı binalarımızın yıkımlarını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

ACİL YARDIM ÖDENEĞİ

Yıkılacak binalarda yaşayanların misafirhane ve otellerde misafir edileceğini belirten Kurum "Acil olarak ilk etapta 10 bin lira ve toplamda AFAD'ımızın da göndereceği bedellerle 21 bin 500 TL acil yardım ödeneği, hafif binalarımız için toplamda 6 bin 500 ödeneği göndereceğiz. Pazartesi günü itibarıyla vatandaşlarımızın kaymakamlığa bildireceği hesaplara valilik kanalıyla bedelleri yatırılacak" dedi.

