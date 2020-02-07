'Küfürbaz avukat' için soL'a hakaret davası

soL'un davası Salı günü Anadolu Adalet 'Sarayı'nda görülecek. 'Küfürbaz avukat' ifadesi kamu davası için gerekçe yapıldı.

Gazeteci Işıl Özgentürk bir yazısı nedeniyle 1,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Davanın katılan avukatı Mustafa Doğan İnal, Özgentürk'ün yazısı hakkında 'Bu yazı iğrenç bir paçavradır, faşist, kindar ve iğrenç iftiraların mahkeme nezdinde cezalandırılmasını talep ediyoruz' demişti. Mahkeme İnal'ın talebini karşılayan bir karar verdi.

soL, işte bu mahkeme kararını haber yaptı.

Başlığımız şöyleydi: Mahkeme küfürbaz avukatın istediğini yaptı: Işıl Özgentürk'e hapis cezası.

Önümüzdeki Salı günü işte bu başlığın davası var.

Bu bir kamu davası.

Yani devletin savcılarının, kamu yararını gözeterek, kamuyu ve kamu düzenini korumak göreviyle (!) yaptıkları işin bir parçası olarak açılan bir dava.

"Küfürbaz avukat" ifadesinin hakaret olduğunu savlıyor savcılarımız.

Avukatın özelliği tahmin edileceği gibi: Cumhurbaşkanı'na hakaret davalarının demirbaşı olan bir hukukçular grubunun öne çıkan üyesi.

Basın tarihimizin en garip hakaret davalarından biri için Salı günü Kartal'da "Adalet Sarayı"nda olacağız.

Tarih: 11 Şubat Salı

Saat: 9.30'da

İstanbul Anadolu (Kartal) 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde.

