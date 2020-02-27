KPSS'de birinci oldu, sözlü sınavda tüm soruları doğru yanıtladı, puanı düşürülerek ataması yapılmadı

Alparslan Uysal adlı yurttaş, '2019 KPSS'de coğrafya öğretmenliği alanında birinci oldum. Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucunda puanım 55'e düşürüldü ve öğretmenlik hakkım elimden alındı' dedi.

2019 KPSS sınavında coğrafya alanında Türkiye birincisi olan Alparslan Uysal, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için girdiği mülakattan 55 alarak elendi.

"2019 KPSS'de coğrafya öğretmenliği alanında birinci oldum. Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucunda puanım 55'e düşürüldü ve öğretmenlik hakkım elimden alındı" diyen Uysal, "Sözlü sınavda sorulan 4 soruyu da doğru cevaplamıștım" ifadesini kullandı.

Sosyal medyada gelen tepkilere yanıt veren Uysal, "Bylock kullandığımı ve yurt dışı yasağım olduğunu sizden öğreniyorum. Hiçbir soruşturmam ve yasağım yok. Olsa hukuk sistemi sizden önce bana baher verirdi. Yalan haberiniz için size dava açma hakkım var. Delilsiz haberiniz hakkında tezkip yayınlamanızı talep ediyorum @memurlarnet" dedi.