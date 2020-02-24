Kılıçdaroğlu'nun avukatı 'Yer yerinden oynayacak! Sürprizim var' demişti: 17/25 Aralık açıklaması...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, 17/25 Aralık soruşturmasında ortaya çıkan tapelerin doğru olduğunun ortaya çıktığını belirterek 'Bundan sonra Recep Tayyip Erdoğan düşünsün, AKP'liler düşünsün. İnsan yüzüne bakabilecekler mi?' dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in, Erdoğan'ın açtığı tazminat davasına sunduğu deliller nedeniyle yargılandığı dava başladı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bugünkü duruşma sonrası bir basın açıklaması yapacağını duyurarak "Gelmezseniz pişman olursunuz! Yer yerinden oynayacak! Sürprizim var!" demişti.

Gerçekgündem'de yer alan habere göre, Celal Çelik, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada davaya konu edilen 17/25 Aralık soruşturmasında ortaya çıkan tapelerin doğru olduğunun ortaya çıktığını belirterek "Bundan sonra Recep Tayyip Erdoğan düşünsün, AKP'liler düşünsün. İnsan yüzüne bakabilecekler mi?" dedi.

Çelik, tapelerin doğru olduğuna dair raporu mahkeme heyetine sunduğunu söyledi.

Çelik, basın açıklamasının ardından raporu basın mensuplarına dağıttı.