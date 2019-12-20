KHK ile ihraç edildi, mahkeme kararına rağmen işe iade edilmedi

İpekyolu Kalkınma Ajansı'ndan KHK ile ihraç edilmesi sonrası açtığı davayı kazanan Hasan Emre Şentürk, buna rağmen işe iade edilmedi. Şentürk, kararın bir an önce uygulanmasını talep etti.

İstinaf Mahkemesi, İpekyolu Kalkınma Ajansı'ndan KHK ile ihraç edilen Hasan Emre Şentürk'ün işe iade edilmesi yönünde karar verdi. Ancak Şentürk karara rağmen aylardır işine dönemiyor. Şentürk, "Yargı kararının uygulanmasını istiyorum" diyerek mahkeme kararının yerine getirilmesini istedi.

MAHKEME İŞE İADE DEDİ

Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerini kapsayan TRC-1 Bölgesi’ndeki projelere destek veren İpekyolu Kalkınma Ajansı’nda uzman olarak çalışan Hasan Emre Şentürk, 667 Sayılı KHK ile görevinden uzaklaştırıldı.

Hakkında açılan soruşturmada savcılık takipsizlik kararı verdi. Dava açtığı İş Mahkemesi, devletin tüm kurumlarına yazı yazarak Şentürk’ün, ‘FETÖ ile ilişkisinin olup olmadığını’ sordu. Başta MİT ve Emniyet ile Jandarma İstihbarat olmak üzere tüm kamu kurumları Şentürk’ün, örgütle ilişkisinin olmadığı yolunda resmi cevap verdi.

Bunun üzerine mahkeme Şentürk'ü işe iade etti. Kalkınma Ajansı, davayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı.

Bölge Mahkemesi 9’ncu Hukuk Dairesi de Şentürk’ün işe iade edilmesi gerektiğine hükmetti.

İŞE İADE EDİLMEDİ

Gazete Duvar'dan Murat Güreş'in haberine göre, mahkemenin verdiği iade kararına rağmen Hasa Emre Şentürk işe iade edilmedi.

İadesi için 40 gün bekleyen Avukatı Hayri Girişken, kendilerine bir cevap vermeyen kuruma ihtar göndererek Şentürk’ün 8 maaş tutarındaki alacağı ile ihbar tazminatını tahsil etti.

Ancak haklarını almasının işe iadesinin önünü kapatmayacağını ifade eden Şentürk, “Ben Alevi kökenli bir vatandaşım. Yaşam biçimimi bu hain örgütle uyuşmaz. 15 Temmuz’da kalkıştıkları hain darbeyi lanetliyorum. Ne FETÖ, ne de başka bir örgütle ilgim olamaz. Benimle birlikte ihraç edilip, savcılıktan getirdikleri takipsizlik kararını kuruma sunanlar işe geri alındı ama ne hikmetse ben alınmıyorum. Mahkeme beni işe iade etmiş. Yargı kararının uygulanmasını istiyorum. Adalet istiyorum, işimi ekmeğimi istiyorum” dedi.