İYİ Parti İzmir İl Sekreteri koronavirüsten yoğun bakımda

İYİP İzmir İl Sekreteri Dündar Tanrıverdi, yeni koronavirüs tanısı sonrası yoğun bakıma alındı.

ANKA'da yer alan habere göre, İYİP İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, “İl sekreterimiz Dündar Tanrıverdi’ye yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Son on gün içinde teması olan herkesin kendini izole etmesi gerekiyor. 14 gün belirti olarak yüksek ateş, kuru öksürük ve solunum yetmezliği çekenlerin 112-155 ve 156’yı araması önemle rica olunur.”

Meral Akşener ile henüz görüşmediğini belirten Kırkpınar, "Partililerimizi ve tüm yurttaşlarımızı uyarıyoruz. Bu süreçte hepimizin dikkatli olması gerekiyor" dedi.