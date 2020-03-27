Akşener: Koronavirüsten ölen sağlık çalışanları 'şehit' ilan edilsin

Yeni koronavirüs salgınına karşı mücadele veren sağlık çalışanları için yeterli önlemler alınmazken, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, koronavirüsten hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının 'şehit' ilan edilmesini istedi.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, KRT TV’de Çiğdem Akdemir’e gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ZORUNLU KARANTİNA İLAN EDİLMELİ

Zorunlu karantinayı, hadi OHAL demeyelim, sokağa çıkma yasağı da demeyelim, hadi zorunlu karantina diyelim. Bu karantina süresini devletin, yani devleti yöneten iktidarın ilan etmesi gerektiğini bilim insanları da söylüyor. Bilim Kurulu'nun içinde yer alan bilim insanları da söylüyor. Dün, Sayın Koca da böyle bir cümle sarf ederek o da söylemiş oldu. Şimdi, ‘bu niye olmuyor?' bakmamız gerekiyor. Şimdi biz, tek kişinin iki dudağı arasındaki bir sistemde yürüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Her şeyin başı Sayın Erdoğan. Her konuda kendisinin kararına müracaat ediliyor.

Adına ne derseniz deyin, bunu yapacak olan hükümettir. Hükümet bunu yaptığı andan itibaren evde kalmaya başlamış olan her insanın, işçinin, emekçinin, memurun, işsizin ekonomik giderlerini karşılamak zorundadır.

Kendi kendinize olağanüstü hal ilan ettiğinizde devletin böyle bir yükümlülüğü yoktur. Bu birinci kaçış noktasıdır. Lokantalar kapandı. Garson çocukların tamamı işten çıkarıldı. İş bulabilecekler mi sonra? Biz bu meşhur ekonomi destek kalkanı paketine çok iyi çalıştık, eleştirilerimizi ve yapılması gerekenleri söyledik.

Bunların bir kısmını yaptılar. Sağlık çalışanlarına 3 ay çift maaş verin dedik, prim kararı aldılar.

Ama pakette ne var? 5 müteahhit var. En büyük virüs bunlar. Birinci öncelik ekonomi. O insanların eve girdiği andan itibaren ihtiyaçlarını devlet ödemek zorunda. Nereden? Merkez Bankası’nın ihtiyat akçesinden… İşsizlik Fonu’ndan ödemek zorunda… 100 milyar liralık paket açıklandı, 2 milyarı ihtiyaç sahibi olan ailelere gitti. Erdoğan, Hisarcıklıoğlu’na döndü dedi ki, “Keyfin yerine geldi, neşelendin”… Buradan anladık ki, teşvik sermayeye gidiyor.

Korona ile mücadele ederken vefat eden bütün doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının şehit ilan edilmesi gerektiğini öneriyorum. Ailelerine de aynı terör şehidi gibi davranılmasını öneriyorum.

Hastanelerinin içinde görev yapan ama sağlık personeli dışında kabul edilen her bir arkadaşımıza pirimin, ek paranın verilmesini öneriyorum.

Ücretli öğretmen, taksi şoförleri, evlerde çalışanlar yevmiyelidir. Hayatını günlük olarak kazanan insanların da destek paketinden yararlanması lazım.