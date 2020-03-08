İstanbul’da 8 Mart toplantıları yapılıyor

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü öncesinde İstanbul’da ve Gebze’de birçok noktada “Kadın Emeğinin Sömürüsü ve 8 Mart” konulu toplantılar yapıldı. Toplantılarda kadın emeğinin sömürüsü, kadınların emek süreçlerinde yaşadıkları zorluklar ve deneyimler konuşuldu.
Bugün saat 15.00’te de Bahçelievler Yayla Semt Evi’nde emekçi kadınların konuşacağı ve Yapıcılar grubunun sahne alacağı bir etkinlik yapılacak.
Ayrıca, Komünist Kadınlar’ı temsilen bir grup da, TKP tarafından toplanan yardımları göçmenlere ulaştırmak amacı ile Edirne’ye yola çıkacak.
TKP Gebze İlçe Binası
Altayçeşme Semt Evi
Beyoğlu Semt Evi
TKP Bakırköy İlçe Binası
Kocamustafapaşa Semt Evi
TKP Şişli İlçe Binası
İçerenköy Semt Evi
Sarıgazi Semt Evi