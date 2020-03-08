İstanbul’da 8 Mart toplantıları yapılıyor

TKP Semt Evleri ve bürolarında 'Kadın Emeğinin Sömürüsü ve 8 Mart' konulu ile bir dizi toplantı yapıldı. Komünist Kadınlar bugün de, göçmenlerle dayanışmak için toplanan malzemeleri ulaştırmak için İstanbul’dan Edirne’ye yola çıkıyor.
soL - Haber Merkezi
Pazar, 08 Mart 2020 09:28

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü öncesinde İstanbul’da ve Gebze’de birçok noktada “Kadın Emeğinin Sömürüsü ve 8 Mart” konulu toplantılar yapıldı. Toplantılarda kadın emeğinin sömürüsü, kadınların emek süreçlerinde yaşadıkları zorluklar ve deneyimler konuşuldu.

Bugün saat 15.00’te de Bahçelievler Yayla Semt Evi’nde emekçi kadınların konuşacağı ve Yapıcılar grubunun sahne alacağı bir etkinlik yapılacak.

Ayrıca, Komünist Kadınlar’ı temsilen bir grup da, TKP tarafından toplanan yardımları göçmenlere ulaştırmak amacı ile Edirne’ye yola çıkacak.

TKP Gebze İlçe Binası

Altayçeşme Semt Evi

Beyoğlu Semt Evi

TKP Bakırköy İlçe Binası

Kocamustafapaşa Semt Evi

TKP Şişli İlçe Binası

İçerenköy Semt Evi

Sarıgazi Semt Evi