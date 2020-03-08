İstanbul’da 8 Mart toplantıları yapılıyor

TKP Semt Evleri ve bürolarında 'Kadın Emeğinin Sömürüsü ve 8 Mart' konulu ile bir dizi toplantı yapıldı. Komünist Kadınlar bugün de, göçmenlerle dayanışmak için toplanan malzemeleri ulaştırmak için İstanbul’dan Edirne’ye yola çıkıyor.

soL - Haber Merkezi