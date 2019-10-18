İslamcı yazar Nuri Pakdil öldü, haberi Saray duyurdu: Nuri Pakdil kimdir?

İslamcı yazar Nuri Pakdil öldü. Pakdil'in ölüm haberini Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın duyurdu. 'Ne mutlu müslümanım' sloganı ve Mustafa Kemal için 'Ben Firavun karşıtıyım' sözleriyle bilinen Pakdil, son olarak 2017 yılında dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan tarafından ziyaret edilmişti.
soL - Haber Merkezi
Cuma, 18 Ekim 2019 14:38

İslamcı yazar Nuri Pakdil, bugün öldü.

Pakdil'in ölüm haberini Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kişisel Twitter hesabından duyurdu.

AKAR VE FİDAN ZİYARET ETMİŞTİ

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan, 2017 yılında Nuri Pakdil'i ziyaret etmiş, konu basının da gündemine girmişti.

MUSTAFA KEMAL İÇİN: BEN FİRAVUNLARA KARŞIYIM DEMİŞTİ

Pakdil, Star gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri töreninde "Ne mutlu müslümanım diyene" sloganı atmış, "Atatürk'e karşı mısınız" sorusuna da "Ben Firavun karşıtıyım, beni okuyanlar kimi kastettiğimi bilir" yanıtı vermişti. 