İslamcı yazar Nuri Pakdil öldü, haberi Saray duyurdu: Nuri Pakdil kimdir?

İslamcı yazar Nuri Pakdil öldü. Pakdil'in ölüm haberini Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın duyurdu. 'Ne mutlu müslümanım' sloganı ve Mustafa Kemal için 'Ben Firavun karşıtıyım' sözleriyle bilinen Pakdil, son olarak 2017 yılında dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan tarafından ziyaret edilmişti.

soL - Haber Merkezi