İslamcı yazar Nuri Pakdil öldü, haberi Saray duyurdu: Nuri Pakdil kimdir?

İslamcı yazar Nuri Pakdil, bugün öldü.
Pakdil'in ölüm haberini Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kişisel Twitter hesabından duyurdu.
AKAR VE FİDAN ZİYARET ETMİŞTİ
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan, 2017 yılında Nuri Pakdil'i ziyaret etmiş, konu basının da gündemine girmişti.
MUSTAFA KEMAL İÇİN: BEN FİRAVUNLARA KARŞIYIM DEMİŞTİ
Pakdil, Star gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri töreninde "Ne mutlu müslümanım diyene" sloganı atmış, "Atatürk'e karşı mısınız" sorusuna da "Ben Firavun karşıtıyım, beni okuyanlar kimi kastettiğimi bilir" yanıtı vermişti.