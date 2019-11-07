İşçilerin bahşişine göz diken Nusret'e 250 bin dolar ceza

New York'taki restoranında işçilerin bahşişinden haksız yere pay alan ve işçileri işten çıkaran Nusret Gökçe’ye, 250 bin dolar ceza verildi.
Milliyet'ten Ali Eyüboğlu, bugünkü köşe yazısında olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı.
New York, Manhattan’da yer alan restoranındaki garsonları işten çıkaran Nusret Gökçe’ye, ABD Federal Mahkemesi, 250 bin dolar ceza verdi.
Mahkeme; Gökçe’nin, çalışanlara dağıtılması gereken bahşişlerden pay almasına itiraz eden Süleyman Kucur, Onur Uscula, Yunus Delimehmet ve Batuhan Yunkus’u haksız yere işten çıkardığına hükmetti.
Mahkeme, garsonların alacakları toplu tazminattan doğacak tüm vergileri de Nusret’in ödemesine karar verdi.