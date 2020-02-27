İmralı'daki yangın iddiasına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İmralı'da yangın iddiasına ilişkin, 'Bursa Valimizle görüştüğümüzde cezaevinin çok ötesinde, uzağında. Hemen Pakdemir Bey ile temasa geçtik. Bir lodos var büyük bir yangın değil. Müdahale ediliyor' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda açıklamalarda bulundu.

Olası büyük İstanbul depremi için büyük İstanbul planı hazırladıklarını belirten Soylu, "Ağır hasarlı ve yıkılması gereken binada bir şekilde oturulamaz. Deprem konusunda Türkiye geçmiş acıları bir daha yaşamamak için elinden gelen tüm gayreti ortaya koymaktadır. Elazığ ve Malatya ile ilçelerinde önümüzdeki nisan ayının sonunda genel perspektif olarak hayat normale dönecek" dedi.



İmralı'daki yangın iddiasına ilişkin de konuşan Soylu, "Bursa Valimizle görüştüğümüzde cezaevinin çok ötesinde, uzağında. Hemen Pakdemir Bey ile temasa geçtik. Bir lodos var büyük bir yangın değil. Müdahale ediliyor" diye konuştu.