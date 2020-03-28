İBB açıkladı: Hastane yolu AKP’li yönetim tarafından durduruldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Başakşehir Şehir Hastanesi’ne ilişkin ulaşım yolu iddialarını yalanladı.

İBB Meclisi AKP Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, dün sosyal medya hesabından "Koronavirüs ile mücadelede büyük öneme sahip 2682 yataklı Şehir Hastanesinin yolunu dahi yapmayan İBB Başkanının dün karşı çıkıp bugün sahiplendiği Yenikapı, Maltepe Meydanı ve Su ürünleri halini sanki hastane yapmış gibi lanse edip kamuoyunu kandırması tam bir samimiyetsizliktir" açıklamasında bulundu.

Koronavirüs ile mücadelede büyük öneme sahip 2682 yataklı Şehir Hastanesinin yolunu dahi yapmayan İBB Başkanının dün karşı çıkıp bugün sahiplendiği Yenikapı, Maltepe Meydanı ve Su ürünleri halini sanki hastane yapmış gibi lanse edip kamuoyunu kandırması tam bir samimiyetsizliktir pic.twitter.com/5RGD8QOZaE — Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) March 27, 2020

Göksu'nun şehir hastanesi yoluna ilişkin iddiasına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'dan yanıt geldi.

Ongun, "Başakşehir Şehir Hastanesi’ne ulaşım için metro ve karayolu inşaatlarıyla ilgili yanlış bilgiler verilmektedir. Metro 2017’de, karayolu inşaatı da 2018'de önceki yönetimce durdurulmuştur. Ulaştırma Bakanlığı da bugüne kadar yol ve metro için herhangi bir girişimde bulunmamıştır" açıklamasında bulundu.