HDK, DTK, HDP ve DBP'den ortak açıklama

HDK, DTK, HDP ve DBP tarafından Suriye operasyonuna ilişkin yapılan ortak açıklamada, 'Öcalan, son avukat görüşmelerinde ‘bir Türk – Kürt savaşı çıkarılmaya çalışılıyor’ tespitinde bulunmuş buna karşı ‘rasyonel devlet aklının devreye girmesi ile çatışmanın zeminini bir haftada ortadan kaldırabileceğini’ söylemiştir. Geldiğimiz tarihsel aşamada işgal ve savaş siyasetini dayatan, Kürt halkının ve kazanımlarının inkârını ve imhasını sürdürmeye çalışan bir iktidar aklı ile karşı karşıyayız' denildi.

HDK, DTK, HDP ve DBP, Türkiye’nin Suriye’ye yönelik operasyon hazırlığına ilişkin ortak açıklamada bulundu.

'ÖCALAN BİR HAFTADA ÇATIŞMA ZEMİNİNİ ORTADAN KALDIRABİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ'

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, açıklamayı yapan HDK Eş Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit, “Sayın Öcalan, son avukat görüşmelerinde ‘bir Türk – Kürt savaşı çıkarılmaya çalışılıyor’ tespitinde bulunmuş buna karşı ‘rasyonel devlet aklının devreye girmesi ile çatışmanın zeminini bir haftada ortadan kaldırabileceğini’ söylemiştir. Geldiğimiz tarihsel aşamada işgal ve savaş siyasetini dayatan, Kürt halkının ve kazanımlarının inkârını ve imhasını sürdürmeye çalışan bir iktidar aklı ile karşı karşıyayız” dedi.



Koçyiğit, “Herhangi bir meşruiyeti olmayan bu işgal girişimine ülke içinde meşruiyet sağlamak için Meclis'e savaş tezkeresi getirilmiştir. Bu tezkereye evet diyen bütün partiler bilmelidir ki Türkiye halkları bu savaşa rıza göstermiyor, bu savaş ve işgal girişimini onaylamıyor. Bir kez daha Türkiye halklarının çıkarları bu partiler tarafından iktidar bloğunun ve müesses nizamın çıkarlarına tercih edilmiştir” diye konuştu



‘BU YAKLAŞIM KAYBEDECEKTİR’



Koçyiğit, şunları söyledi: “Ayrıca iktidarın tüm bu meşrulaştırma çabalarına rağmen, böylesi bir girişimin uluslararası toplum nazarında da kabul görmediği bütün açıklığıyla ortadadır. Selefi, cihadçı çeteleri kullanarak bugüne kadar barış içinde yaşayan kadın, çocuk bütün Suriye halklarına saldıracak olan iktidar bloğu, DAİŞ barbarlığının başaramadığını başarmaya soyunmaktadır. Kürt inkârı ve soykırımının 21’inci yüzyılda sürdürülmesi manasına gelen bu yaklaşım halkların direnişi ve barış içinde yaşama iradesi karşısında dün olduğu gibi bugün de kaybedecektir.



Bütün Kuzey ve Doğu Suriye ile Rojava’dan, bugüne kadar Türkiye’ye tehdit değil barış ve kardeşlik mesajları gelmiştir. Kuzey ve Doğu Suriye halkları Türkiye’de yaşayan halkların akrabası, dostu, kardeşidir. Yapılması düşünülen, vicdani ve ahlaki olarak kabul edilemez olan bu saldırı bölgesel istikrarsızlığı tetikleyecek, DAİŞ, El Kaide gibi barbar çetelere alan açacak ve halklar arasında sonu gelmeyen nefret bariyerleri örecektir. Kendi bekası ve kini uğruna savaş kışkırtıcılığı yapan ve ülkeyi bölgesel bir savaşın içine sürükleyen iktidara ‘dur’ demek bütün Türkiye halklarının sorumluluğudur.



