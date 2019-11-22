Hava Kuvvetleri'nde 92 asker hakkında gözaltı kararı

Hava Kuvvetleri'ne yönelik soruşturma kapsamında 92 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara'daki "FETÖ" soruşturmasında ikisi teğmen 90'ı astsubay 92 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen,tamamı ihraç ihraç edilmiş, 2’si Teğmen 90’ı Astsubay olmak üzere toplam 92 kişi hakkında Ankara merkezli 22 ilde 22/11/2019 tarihi itibariyle gözaltı kararı verilmiş, şu ana kadar 53 şüpheli yakalanmış olup diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir."

261 BİN GÖZALTI, 91 BİN TUTUKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cemaat ile mücadele kapsamında bu yılın kasım ayı ı̇tı̇barıyla 559 bı̇n 064 kı̇şı̇ye ı̇şlem yapıldığını, 261 bı̇n 700 kişinin gözaltına alındığını ve 91 bı̇n 287 tutuklama gerçekleştirildiğini açıklamıştı.