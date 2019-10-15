Harekatla ilgili paylaşımlara 5 tutuklama

‘Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin sosyal medya paylaşımlarında ‘terör örgütü propagandası’ yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 5’i tutuklandı.

İstanbul’da Suriye’nin kuzeyine yapılan askeri harekata ilişkin sosyal medya paylaşımlarında “terör örgütü propagandası” yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 5’i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada gözaltına alınanlar için “Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sivillerin hedef alındığına yönelik gerçek dışı içeriklerle terör örgütü propagandası yaptıkları değerlendirilen” denildi.

Açıklamada emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden 5’inin tutuklandığı, birinin de ifadesinin alınarak savcılıkça serbest bırakıldığı belirtildi.