Halkbank'tan 'firari' yanıtı

Halkbank, ABD'de devam eden davada savcıların 'firari' nitelemesini reddetti.

Hakkında İran yaptırımlarını delmeye yardımcı olmaktan iddianame hazırlanan Halkbank, ABD'deki davaya ilişkin "firari" nitelemesini reddetti.

İlk duruşmaya katılmadığı için ABD'deki savcılığın kullandığı "firari" nitelemesini reddeden Halkbank'a göre, yapılan duruşmaya katılmak suçlamaları kabul anlamına gelebilir.

Euronews'in haberine göre, kayıtlarda ayrıca Halkbank davasına bakan yargıç Richard Berman için de redd-i hakim talebinde bulunacağı belirtiliyor. Yargıç Berman, Rıza Sarraf ile eski Halkbank Genel Müdürü Hakan Atilla'nın yargılanma sürecinde de rol almıştı.