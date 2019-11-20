Erdoğan’dan sermayeye: Endişe etmeyin, yatırım yapın

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Yatırımcılarımıza sesleniyorum, endişe etmeyin, tereddüt etmeyin, lütfen kendi alanlarınızda, sektörünüzde yatırım yapmaya devam edin’ dedi. Erdoğan ‘ekonomide yapısal reformları sürdürmemiz gerektiğini de biliyoruz’ dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında yaptığı konuşmada ekonomiye dair konuştu.

Patronlara “endişe etmeyin, yatırım yapın” çağrısında bulunan Erdoğan, “Demokrasimizi geliştirmek için atmamız gereken yeni adımlar elbette vardır. Aynı şekilde ekonomide yapısal reformları sürdürmemiz gerektiğini de biliyoruz” dedi.

IMF AÇIKLAMASI

Erdoğan IMF heyeti ile görüşme konusunda CHP'ye yüklenerek "Bunlar, geçenlerde bize nasihat ediyorlardı, hatırlayın. Ne diyorlardı? 'Yine IMF'den biraz kredi, borç almanız lazım.' Geçen malum buraya gelenlerle özel toplantılar yaptılar, ondan sonra kıvırmaya başladılar. 'Yapılır, yaparız, bunu yapmakta bir sakınca yok.' Tamam da size mi kaldı? Siz zaten zamanında yaptınız, bu ülkeyi duman ettiniz. Fakat biz geldik bu borçlanmayı ödedik, defteri kapattık. Bizim şu anda IMF ile işimiz yok, biz bize yeteriz" açıklaması yaptı.



“Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirerek, faizleri hızla düşürerek, ülkemizin üzerindeki kara bulutları dağıtıyoruz” diyen Erdoğan şöyle devam etti:

'BANKALARIMIZIN KAPISI SİZE AÇIK'

“2020 inşallah, faizlerin çok daha düştüğü bir yıl olacak. Buradan girişimlerimize sesleniyorum. Gelin, yatırım yapın. Her sektöre sesleniyorum. Hangi sektörde çalışıyorsa, gel yatırım yap. Bankalarımızın kapısı artık sizlere açık ve faizdeki oranlar açık net ortada. Gel, yatırım yap. İki; diyorum ki kendi parana dön ve kendi paranı kullanmaktan çekinme. Artık dövizle borçlanma değil, yerli, milli parayla adım atma dönemine döndük. Bunu başarıyla yürütme durumundayız. Şu anda geçen yıl yaşanan sıkıntılar sebebiyle gerileyen konut, otomobil, beyaz eşya satışları ile yeni kurulan şirket sayısının yeniden yükselmeye başlaması, ekonomideki toparlanmanın işaretlerinden biridir. Konut satışlarında ciddi artış, otomobilde ve beyaz eşyada aynı şekilde bu artışlar başladı. Yatırımcılarımıza sesleniyorum, endişe etmeyin, tereddüt etmeyin, lütfen kendi alanlarınızda, sektörünüz de yatırım yapmaya devam edin.”

Erdoğan Türkiye’nin “güvenlik ve ekonomi alanları”nın yanısıra “demokrasi ve hukuk” alanında da güçlenmeyi sürdürdüğünü öne sürdüğü konuşmasında, Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin bu konudaki en önemli yol haritası olduğunu belirtti. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesini ise “en büyük demokrasi hamlesi” diye niteledi.

Erdoğan “Küresel ve bölgesel düzeyde kendi haklarımızı savunur, politikalarımızı fiilen hayata geçirirken, ekonomimizi ve demokrasimizi geliştirmekte de kararlıyız. Demokrasimizi geliştirmek için atmamız gereken yeni adımlar elbette vardır. Aynı şekilde ekonomide yapısal reformları sürdürmemiz gerektiğini de biliyoruz. Bunları da önümüzdeki süreçte birer birer hayata geçireceğiz. Her bir meseleyi kendi mecrasında takip ederken, bunların birbirleriyle ilişkilerini de göz ardı etmiyoruz” diye konuştu.